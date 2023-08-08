На пожаре в Пермском крае спаслись пятеро детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Когда огонь начал гулять по частному жилому дому в деревне Карагайцы Верещагинского городского округа, в нем находилось шесть человек: один из родителей и пятеро детей. К счастью, все они успели выбежать на улицу и не пострадали. О том, как дом многодетной семьи тушили, а также о причинах его возгорания, рассказали в МЧС.

- Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Карагайцы поступило 7 августа в 13.35, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, горела веранда и кровли частного жилого дома. В тушении принимали участие 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

Локализовать пожар удалось в 13.57, а полностью ликвидировать горение в 14.09. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

На пожаре погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

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