В Перми упавшее дерево повредило три машины

Фото: скрин с видео группа ВК «Подслушано Гайва и Орджо | Пермь».

7 августа вечером в Перми наблюдалось шквалистое усиление ветра. Его скорость в некоторых районах достигала 16 м/с.

После разгула стихии появлялись сообщения о поваленных деревьях в Добрянке, прошел ураганный ветер и по Перми, в частности в микрорайоне Вышка II. Местные жители опубликовали в соцсетях несколько видео, одно из которых было снято возле дома на улице Кабельщиков, 93. Здесь упавшее дерево разбило сразу три машины.

Ролик с последствиями урагана был опубликован в группе ВК «Подслушано Гайва и Орджо | Пермь». На кадрах снято, как возле упавшего на три автомобиля дерева стоят владельцы транспортных средств и не понимают, как им действовать в сложившейся ситуации.

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