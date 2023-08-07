Замеченный над аэродромом в Перми беспилотник мог быть игрушечным квадрокоптером

Пилот такого самолета сообщил о замеченном над Пермью беспилотнике. Фото: ТГ-канал Aviaincident.

В телеграм-канале Aviaincident появился пост о том, что 6 августа пилот самолета Cessna-172 RA-0896G сообщил диспетчерам об увиденном в небе в районе аэродрома Фролова беспилотном летательном аппарате.

Как сообщили в ТГ-канале, диспетчеры сочли необходимым оповестить об этом органы ПВО, МВД и ФСБ, поскольку никакой заявки на использование воздушного пространства беспилотниками не подавалось.

При этом сигнал «Режим», означающий требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства Российской Федерации, не подавался.

В аэроклубе «Первый полет», который базируется на аэродроме во Фролах, уверяют, что никакого беспилотника самолетного типа над аэропортом в последние дни не наблюдали.

- Возможно, пилот «Сесны» заметил небольшой «игрушечный» кварокоптер, - предположили там.

Как известно, полеты БПЛА указом губернатора запретили в Прикамье в конце прошлого года. Исключения сделаны только для беспилотников, которые используются организациями с госучастием, органами власти, организациями, эксплуатирующими объекты водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса Пермского края или по специальному разрешению оперштаба.