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НовостиОбщество7 августа 2023 5:40

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько жителей Прикамья заразились энцефалитом и болезнью Лайма после укусов клещей

Всего членистоногие покусали почти 14 тысяч человек
Алена ОВЧИННИКОВА
Всего в этом сезоне членистоногие покусали почти 14 тысяч жителей Пермского края.

Всего в этом сезоне членистоногие покусали почти 14 тысяч жителей Пермского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Роспотребнадзоре сообщили, сколько жителей Прикамья заразились вирусами, которые передают клещи.

- С начала сезона зарегистрировано 100 случаев заболевания Болезнью Лайма и 36 - клещевым вирусным энцефалитом, - объяснили в ведомстве. – У детей - три случая вирусного энцефалита и один Болезни Лайма. А всего с начала сезона с укусами клещей в лаборатории Прикамья обратилось 13778 человек. Среди них - 2892 ребенка.

Сообщили эпидемиологи и районы, где чаще всего клещи нападали на людей. Это Пермский МР – 2009, Кунгурский МО – 584, Краснокамский ГО – 753, Добрянский ГО – 810, Чайковский ГО – 613.

Чаще всего нападения происходили после посещения индивидуальных садов - 7026 случаев, прогулок по лесу - 3444 и в частном секторе – 2892.

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