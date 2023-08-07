В Прикамье полиция задержала курьера, забравшего миллион рублей у пенсионерок

Фото: скрин с видео пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю

Сейчас 21-летнему уроженцу одной из стран Центральной Азии грозит тюремный срок. Его задержали по подозрению в мошенничестве в Пермском крае. Молодой человек приходил к пенсионеркам и забирал у них «гробовые» деньги.

Ранее задержанный курьер проживал в столице, объявление о подработке нашел в интернете и быстро согласился на выполнение незаконных распоряжений своего руководства.

Схема «развода» была стандартная: «Ваш родственник попал в ДТП». Таким образом он забрал у 76-летней жительницы Кудымкара 800 тысяч рублей, еще одной 81-летней местной жительницы 100 тысяч рублей и пытался обмануть 84-летнюю местную жительницу. Последняя подготовленные 140 тысяч рублей отдать не успела, так как домой вернулась дочь и сказала, что ни в какую аварию не попадала.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали курьера, который объяснил, что в его задачу входило забирать денежные средства с указанных адресов и переводить их на счет «работодателя», оставляя себе определенный процент от суммы в качестве вознаграждения, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - При задержании у злоумышленника изъята часть похищенных денежных средств. Были возбуждены уголовные дела, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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