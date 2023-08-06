Руководители пермского завода «Телта» хотят выйти из СИЗО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина обжалуют приговор суда о ззаключении их в СИЗО. Кроме этого, апелляционную жалобу подал и бывший руководитель предприятия Игорь Морозов.

Как сообщает издание "Коммерсант- Прикамье", всех их арестовали по постановлениям Хамовнического райсуда Москвы 20 июля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По одной из версий, уголовное дело, которое сейчас расследуют силовики, может быть связано с участием компании в исполнении контрактов, связанных с госзаказом.

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