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НовостиПроисшествия6 августа 2023 12:30

В Перми столкнулись два теплохода

«Москва 210» врезалась в швартовое судно «Козьма Минин» на Каме
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Центральное МСУТ СКР

Фото: Центральное МСУТ СКР

Сотрудники Центрального следственного управления на транспорте разбираются в обстоятельствах речного происшествия с двумя теплоходами. Днем 6 августа при подходе к шестому причалу речного вокзала прогулочный теплоход «Москва 210» врезался в швартовой теплоход «Козьма Минин», после чего он навалился на причальную стенку.

На борту теплохода «Москва 210» находилось 160 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. В результате столкновения повреждены: причальная стена, деформирована рулевая рубка теплохода «Москва 210», оборван швартовый теплохода «Козьма Минин».

Фото: Центральное МСУТ СКР

Фото: Центральное МСУТ СКР

- Организована доследственная проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". Предварительна причина происшествия - техническая неисправность теплохода «Москва 210», - сообщили следователи на транспорте.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

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