На трассе Пермь-Березники загорелась цистерна с бензином

Фото: ЧП ДТП/Пермь

Утром в воскресенье, 6 августа, в соцсетях появилось видео с горящим бензовозом на трассе-Пермь-Березники возле деревни Пальники. На опубликованных кадрах цистернцу с горючим уже тушили огнеборцы.

- Сообщение о возгорании бензовоза на 31 километре автодороги Пермь - Березники поступило 6 августа в 10 часов 30 минут. К месту вызова направили 9 человек личного состава и 2 единиц техники. По прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение автомобильных шин бензовоза. Горение полностью ликвидировано в 10 часов 40 минут на площади 1,5 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в региональном МЧС.

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