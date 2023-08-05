В Перми водитель рейсового автобуса устроил массовое ДТП

Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Днем в субботу, 5 августа, в Перми на шоссе Космонавтов произошло массовое ДТП с участием автобуса и четырех машин.

Как рассказали «КП»-Пермь» в краевой полиции, водитель рейсового автобуса, ехавшего из Перми в Усть-Качку, не выдержал безопасную дистанцию и на отвороте в деревню Кичаново, врезался в остановившийся на светофоре автомобиль «Мицубиси». От удара машина проехала вперед и въехала в стоявшую впереди «Ладу-Гранта». А затем по принципу «паровозика» автомобили толкали друг друга. «Лада» ударила «Фольксваген», тот – еще одну «Ладу Гранта».

- Пострадавших в ДТП нет, все машины получили механические повреждения, проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В связи с ДТП на Шоссе Космонавтов образовалась длинная пробка.

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