В Перми на улице Мира начинают ремонтировать трамвайные пути

Движение трамваев по улице Мира будет прекращено. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в субботу, 5 августа, движение трамваев по улице Мира будет прекращено. Последний трамвай пройдет по улице в 22 часа. Это связано с ремонтов рельсов на улице Мира между улицами 9 Мая и Свиязева.

До какого времени трамваи №2 и №12 не смогут ходить по своим маршрутам, пока неизвестно – все зависит от скорости ремонта.

- Трамваи вернутся в Индустриальный район, как только появится возможность проезда реконструируемых участков, - сообщили в городском департаменте транспорта.

Пока же пассажирам предлагают ездить на автобусах. Для поездок в Осенцы – на автобусе №62, маршрут которого будет продлен на время закрытия трамвайного сообщения. В центр города ходят автобусы №3, №3К, №10, №55 и №59. А по самой улице Мира – автобусы №13 и №13К.