Новая поликлиника в Сиве объединила несколько подразделений центральной районной больницы

В селе Сива на улице Кутузова, 20 открылась новая поликлиника. Она вошла в состав центральной районной больницы и уже принимает первых пациентов.

Двухэтажный корпус поликлиники рассчитан на 120 посещений в смену. Кроме участковых терапевтов, прием ведут хирурги, дерматовенерологи, фтизиатры, эндокринологи и другие специалисты. Также в здании есть отделение скорой помощи, стоматология, процедурный, физиотерапевтический, рентген, УЗИ- кабинеты, аптека и женская консультация.

За учреждением закрепят более 12,3 тысяч человек - как взрослых, так и детей.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что ключевая задача краевых властей – сделать так, чтобы уровень медицины в удаленных территориях был не ниже, чем в региональной столице.

- Важно не только обеспечивать медучреждения современным оборудованием, но и создавать для пациентов и медработников комфортные условия. Для этого необходимо содержать в нормативном состоянии уже действующие объекты и строить новые корпуса медучреждений, - неоднократно говорил глава региона.

Как рассказала министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, поликлиника в Сиве построена взамен нескольких медицинских объектов, которые ранее размещались в зданиях на территории больничного городка, построенных более 100 лет назад.

«Теперь медработники будут вести прием в одном просторном, современном и комфортном помещении, что удобно в первую очередь самим пациентам. Мы же, со своей стороны, заинтересованы провести системную работу по укреплению кадрового состава поликлиники», - отметила Анастасия Крутень.

Министр добавила, что на Сивинскую ЦРБ распространяется действие федеральной и региональной программ «Земский доктор/фельдшер» и «Медицинские кадры Прикамья. Благодаря им специалисты, приехав работать в учреждение, смогут получить финансовую поддержку из бюджетов России и Прикамья и работать в комфортных условиях.

Сивинская поликлиника - это шестой медицинский объект, который открылся для жителей Прикамья с начала года. Строительство обошлось более чем в 486 миллионов рублей. Средства были направлены из регионального, федерального и муниципального бюджетов.