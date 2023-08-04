С Пермского порохового завода выселяют иностранного производителя химикатов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 3 августа, Арбитражный суд Пермского края отказал в иске ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (иностранная компания, занимающаяся производством химикатов - Ред.) к «Пермскому пороховому заводу», Росреестру и Росимуществу. Компания требовала обязать зарегистрировать договор капитализированной аренды одного из цехов Пермского порохового завода до 2025 года. Сам же договор заключили еще в середине 90-х.

Росимущество в свою очередь подало встречный иск с требованием выселить «Соленис» с оборонного предприятия. Аргументирую это тем, что иностранная компания занимает помещения незаконно, так как договор аренды между «Соленис Технолоджис МСП» и Пороховым заводом не прошел госрегистрацию, поэтому он считается не заключенным.

Иск Росимущества суд удовлетворил.

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