В Черняевском лесу обустроят более 30 километров беговых дорожек и веломаршрутов

Совсем скоро Черняевский лес, популярный у пермяков, заметно преобразится. В нем должны обновить входные группы, обустроить беговые дорожки, веломаршруты, тропинки для прогулок пешеходов, благоустроить рекреационные зоны.

Также появятся пункты проката спортивного оборудования и инвентаря, теплые туалеты, в городском лесопарке поставят новые урны, скамейки, качели. Горожанам пообещали, что все новшества органично впишутся в природную среду.

– Мы встречались с жителями города, выходили с активистами и экологами в Черняевский лес, чтобы определить, какую территорию стоит благоустроить, а какую лучше оставить в первозданном виде, - объяснил начальник управления экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. - Я уверен, что реализация проекта «Зеленое кольцо», инициированного губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, даст большой толчок в развитии города.

Завершить все работы по благоустройству Черняевского леса обещают в этом году.

Что делается

Заметно преобразится в лесопарке двухкилометровая аллея «Меридиан», которая соединит место отдыха «Золотые пески» и спорткомплекс имени Сухарева. Сейчас здесь на заранее подготовленный грунт укладывают брусчатку из природного камня.

Аллея будет освещаться по вечерам – уже завершены работы по подключению объекта к электросетям.

В лесопарке появятся новые веломаршруты, их общая длина превысит 21 километр. На них сейчас укладывают финишное покрытие – специальный термообработанный гравий.

Трассы для бегунов покрывают отсевом гравия более мелкой фракции. Протяженность беговых дорожек составит 9 километров.

Что уже сделано

Для пешеходных прогулок уже обустроили 1350 метров деревянных настилов. Их оборудовали на переувлажненных участках Черняевского леса. Также для пешеходов создана аллея «Березовая роща» длиной 550 метров.

У входа в Черняевский лес со стороны шоссе Космонавтов и улицы Подлесной установили 9 новых конструкций входных групп.

В прошлом году со стороны улицы 9 Мая заменили асфальтовое покрытие. На благоустроенном участке длиной 750 метров установили также светильники.

НАША СПРАВКА

Масштабный экологический проект «Зеленое кольцо» предполагает обустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долин рек Егошихи и Данилихи. Также в его рамка проводится благоустройство ООПТ «Черняевский лес».

Проект признан одним из приоритетных в год 300-летия Перми.