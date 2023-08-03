В Перми судили экс-полицейского из Башкирии, которого с коллегами задержали в Перми на «Инфинити Q70» с полкило мефедрона

Фото: Василий Вахрин

В августе прошлого года ночью на улице Леонова в Перми сотрудники МВД и ГИБДД остановили автомобиль «Инфинити Q70».

В нем ехали трое их коллег из Башкортостана – полицейские из УМВД по городу Стерлитамаку. Пермские наркополицейские нашли то, что искали – полкилограмма наркотического средства мефедрон. Башкирских полицейских задержали.

Один из задержанных уверял следователей: он думал, что помогает коллегам из Перми. Мол, ему объяснили, что нужно съездить в Пермский район и забрать вещдок – наркотики, которые спрятал один из уже задержанных наркоторговцев.

В октябре прошлого года того, кто был за рулем «Инфинити» нашли погибшим в СИЗО.

Пермские следователи доказали в суде, что версия про помощь пермским полицейским несостоятельна.

- Виновный получил информацию о том, что можно приобрести через интернет-ресурс оптовую партию наркотического средства, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - После этого он и двое его коллег через интернет произвели закупку и получили координаты о месте расположения «тайника-закладки» на территории Пермского муниципального района Пермского края. По пути следования обратно в Республику Башкортостан их остановили и задержали сотрудники УКОН ГУ МВД России по Пермскому краю. После осмотра салона автомобиля наркотическое средство было обнаружено и изъято.

Суд приговорил организатора к 9 годам колонии строгого режима, правда, он еще может попытаться обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

- По второму обвиняемому материалы также направлены в суд, - сообщили в следственном управлении. - В отношении третьего фигуранта уголовное дело прекращено в связи с его смертью.