В Перми бензин АИ-92 подорожал за полгода в среднем на 3 рубля 10 копеек

Цены на прикамских АЗС достигли исторического максимума. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Социологи РИА-Рейтинг по заказу агентства РИА-Новости составили рейтинг регионов страны по стоимости и доступности автомобильного топлива, использовав статданные за первое полугодие.

Пермский край по ценам на топливо занял 46 место из 85 регионов. В июне бензин АИ-92 в Прикамье в среднем стоил 48 рублей 37 копеек. За полгода он подорожал на 3 рубля 10 копеек.

Но это данные за июнь, а в июле, по информации Росстата, он стал стоить 49 рублей 22 копейки, прибавив еще 75 копеек в цене.

По данным социологов, на среднюю чистую зарплату сейчас в Прикамье можно приобрести 968 литров бензина АИ-92.

Если сравнивать с регионами – дороже автомобильное топливо стоило в столице и в городах Сибири и Дальнего Востока, а вот у наших ближайших соседей в конце полугодя он стоил дешевле: в Кировской области – 48 рублей 19 копеек, в Свердловской – 47 рублей 70 копеек, в Удмуртии – 47 рублей 67 копеек, в Башкирии – 47 рублей 59 копеек, в Татарстане – 47 рублей 10 копеек.

В итоге жители той же Свердловской области на среднюю месячную зарплату могли приобрести заметно больше автомобильного топлива – 1053 литра бензина АИ-92.