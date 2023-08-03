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НовостиПроисшествия3 августа 2023 10:52

В Пермском районе на стройке погиб рабочий из Таджикистана

В Кондратово штукатур упал в шахту и разбился
Лела Минадзе

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

На стройке жилого дома в деревне Кондратово Пермского района 2 августа произошел несчастный случай. Подробнее об этом рассказали в Государственной инспекции труда.

На третьем этаже строящегося дома рабочий, гражданин Таджикистана, выполнял работы по оштукатуриванию потолка. Мужчина упал с высоты в шахту лифта. Полученные травмы оказались смертельными.

Сейчас Гострудинспекция совместно со следственными органами устанавливает обстоятельства гибели и наличие трудовых отношений.

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