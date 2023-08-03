В ходе СВО погиб 38-летний житель Пермского края

Фото: администрация Красновишерского городского округа
В ходе спецоперации на Украине погиб 38-летний Петр Суранов. Об этом сообщили в администрации Красновишерского городского округа.
Мужчина родился в деревне Ивачина Красновишерского района. Окончил Бычинскую школу, получил профессиональное техническое образование, а затем отслужил в армии. В зону СВО уехал осенью прошлого года.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата», — говорится в сообщении.
С Петром Сухановым простились 2 августа.
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