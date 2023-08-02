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НовостиПроисшествия2 августа 2023 14:47

От легковушки остался лишь багажник. В Прикамье КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной»

В Пермском крае водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте при лобовом столкновении с грузовиком
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Легковой автомобиль раздавило всмятку. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Легковой автомобиль раздавило всмятку. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

На юге Прикамья произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщают в ГИБДД по Пермскому краю, произошло лобовое столкновение КамАЗа и «Лады Калины». У водителя легкового автомобиля и пассажира не было шансов выжить – машину раздавило всмятку, от нее остался лишь багажник.

- Автоавария произошла 2 августа в 13.30, - сообщили подробности в госавтоинспекции Прикамья. – Со стороны села Соснова в направлении Чайковского двигался КамАЗ. Его 29 летний выехал на встречную полосу, и грузовик столкнулся с «Ладой Калиной». Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.