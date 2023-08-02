На пост главы Перми претендует глава Ленинского района

Фото: permkrai.er.ru

Руководитель Ленинского района Перми Александр Русанов стал кандидатом на пост главы Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Пермскую думу.

Сейчас главным кандидатом на должность мэра города является глава краевого Минэка Эдуард Соснин. Предполагается, что Александр Русанов может стать его техническим соперником.

Также заявления на конкурс по отбору главы Перми подали руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Анна Баранова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, бывший врач-терапевт Оксана Комягина и рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев.

Напомним, что Алексей Демкин покинул пост главы Перми досрочно 27 июня. Он перешел в краевое правительство.

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