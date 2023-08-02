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НовостиОбщество2 августа 2023 10:22

Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев стал богаче на 1,3 млрд долларов

Экс-владелец «Уралкалия» вошел в топ-200 богатейших людей мира
Лела Минадзе
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уроженец Перми, бизнесмен Дмитрий Рыболовлев занял 177 место в рейтинге самых богатых людей мира. Топ-500 опубликовало агентство Bloomberg.

Состояние экс-владельца «Уралкалия» и президента ФК «Монако» оценивается в 11,3 млрд долларов США. С начала года его капитал увеличился на 1,25 млрд долларов.

В прошлом году Дмитрий Рыболовлев вошел в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes.

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