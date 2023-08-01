В Перми 2 августа в день ВДВ изменится движение автобусов и трамваев

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Перми 2 августа на время шествия в честь празднования Дня воздушно-десантных войск перекроют центральные улицы. Изменится движение автобусов и трамваев. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

Фото: департамент транспорта администрации Перми

С 10:30 до 13:00 автобусы №3 и №5 перестанут доезжать до станции «Пермь I». Конечной остановкой для первого маршрута временно станет «Улица Ленина», а для второго — «Улица Советская».

Фото: департамент транспорта администрации Перми

По улице Сибирской от Монастырской до Белинского возможны приостановки движения автобусов и трамваев на время прохождения участниками шествия перекрестков с улицами Революции, Пушкина, Луначарского, Екатерининской и Ленина. Для автомобилей движение также будет перекрыто.

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