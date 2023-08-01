Возраст древесины церкви Преображения в Хохловке может составлять более 400 лет

Фото: Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» / ВК

Ученые Пермского университета установили возраст древесины, из которой была собрана церковь Преображения. Это ценнейший и уникальный экспонат в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» под открытым небом.

По результатам дендрохронологического исследования одного из венцов церкви научные специалисты пришли к выводу, что древесно-кольцевой спил строительного материала охватывает промежуток времени с 1574 по 1702 годы. На момент постройки церкви Преображения из села Янидор (нынешний Чердынский район) возраст древесины в 1702 году уже составлял 129 лет!

В Пермском университете пояснили, что церковь срубили из сосны обыкновенной. В ходе работы также определены годы с максимальным и минимальным приростом древесины. Максимальный прирост древесины пришелся на 1580 год – это 3,98 мм, а наименьший - на 1640 и 1679 годы (0,01 мм).

Исследования провели в лаборатории экологии и охраны природы ПГНИУ. Она оснащена уникальным оборудованием для проведения экологической диагностики состояния природной среды. Все этапы получения древесно-кольцевой хронологии выполнялись в компьютерной программе TSAP-Win.

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