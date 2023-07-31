Фото: permkrai.ru

В 2024 году в Пермском крае планируется создать еще три образовательных кластера. Новые центры откроются на базах Пермского профессионально-педагогического колледжа, а также Пермского медицинского колледжа и Чайковского техникума промышленных технологий и управления. Соответствующие соглашения заключены 31 июля в присутствии губернатора региона Дмитрия Махонина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, создание новых кластеров в регионе даст возможность подготовки специалистов в таких сферах как педагогика, медицина и топливно-энергетический комплекс.

Так, на базе Чайковского техникума образовательно-производственном кластере топливно-энергетического комплекса опорным работодателем выступит пермское подразделение компании «Россети Урал». Также в сеть войдут еще 12 техникумов и колледжей, расположенных в разных городах Прикамья. Все они готовят специалистов для электросетевого комплекса.

На развитие учебной базы техникум получил федеральный грант в размере 100 млн рублей. Здесь планируется создать и оборудовать несколько специальных лабораторий и электромонтажную мастерскую.

В Пермском медицинском колледже в следующем году будет создан кластер в сфере медицины. Еще один кластер появится на базе Пермского профессионально-педагогического колледжа. Там с новыми мастерскими и лабораториями будет работать кластер в сфере педагогики. На создание новых центров учебные заведения также выиграли федеральные гранты в размере 60,5 млн рублей.

По данным регионального Министерства образования и науки, на сегодняшний день на территории Пермского края уже создано пять образовательно-производственных кластеров. Из них в трех обучение по новым программам стартовало в 2022 году. Образование получают более 600 студентов.

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