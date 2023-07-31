В центре Перми 1 августа отключат светофоры на трех перекрестках

Светофоры не будут работать с 8.00 до 19.00 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С утра во вторник, 1 августа, в центре Перми временно отключат светофоры на улице Екатерининской. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, это связано с профилактическими работами, которые будут проводить Камские электросети.

По данным ГИБДД, с 8.00 часов нерегулируемыми станут перекрестки с улицами Максима Горького, Островского и Попова. Работу светофоров планируется возобновить вечером того же дня – в 19.00.

Водителям рекомендуется быть более внимательными, а также снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.

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