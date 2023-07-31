В Перми на Мулянке утонул 14-летний подросток

Фото: permyachok.ru
В Перми в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Пермскому краю поступила информация о трагедии на Мулянке.
ЧП произошло на пляже в Дзержинском районе в микрорайоне Парковый. На место выехали 8 человек личного состава и 3 единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подробности случившегося рассказали в Следственном комитете. Оказалось, что на пляже без взрослых отдыхал 14-летний подросток. Мальчик пошел купаться один, и утонул.
Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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