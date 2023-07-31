Проезд по улицам Капитана Гастелло и Самолетной в Перми перекрывается для строительства теплосети

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Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» проводят строительство тепловой сети для жилого дома по Бисерскому переулку, 5. Для проведения работ на с 1 августа по 9 сентября частично ограничивается проезд по улицам Капитана Гастелло и Самолетная. Работы согласованы администрацией Перми.

Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут в районе домов по улице Капитана Гастелло, 5 и по улице Самолетной, 7аа/9. Для жителей близлежащих домов организован выезд из дворов с учетом соблюдения безопасности.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: строительство теплосетевой инфраструктуры необходимо для теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.