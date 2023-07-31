В Перми на месте бывшего стадиона «Дзержинец» хотят построить 25-этажные дома

Фото: Иван МАКЕЕВ

Часть бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми планируют застроить жильем. Речь идет об участке между улицами Углеуральская, Подлесная и Гатчинская. Его площадь составляет 3,2 га.

Строительная компания «ПМД» обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на данной территории подзону, разрешающую строительство жилых домов высотой в 25 этажей.

Чтобы добиться повышения высотности, застройщик предлагает городским властям заключить соглашение о развитии микрорайона ДКЖ и строительстве там социальных объектов.

Отметим, что на другом участке бывшего стадиона размещается недостроенный ЖК «Весна». Проблемные дома там намерены достроить.

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