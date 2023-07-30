В центре Перми BMW врезалась в маршрутку

Фото предоставлено читателем «Комсомолки»

В Перми 30 июля около 16:30 на пересечении с улицей Попова в районе МФЦ «iMALL Эспланада» произошло ДТП. Столкнулись BMW и маршрутка 7т. Подробнее о случившемся «Комсомолке» рассказала девушка, которая находилась в маршрутке в момент аварии.

«Иномарка вылетела на красный свет. В нас врезалась слева. Сильно тряхнуло. Увидела, что парень передо мной из-за удара вылетел вперед» — рассказала пассажирка маршрутки. Она также отметила, что за рулем легковушки была женщина, которая после столкновения пересела на пассажирское место.

Мы направили запрос в ГИБДД, чтобы узнать подробности аварии.

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