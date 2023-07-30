В Прикамье мужчина заживо сгорел в своем доме

Фото: Николай ХИЖНЯК

В селе Брод Чернушинского городского округа ночной пожар унес жизнь человека. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

ЧП произошло 29 июля в 03:52. Загорелась веранда и кровля над одной из квартир двухквартирного жилого дома. Соседи, заметив огонь, поспешили разбудить жильцов. Два человека самостоятельно вышли на улицу еще до приезда пожарных.

Полностью потушить огонь удалось к 04:16. Он охватил 54 квадратных метра. В тушении принимали участие 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

К сожалению, одного человека спасти не удалось. Как уточняют в МЧС, погиб взрослый мужчина.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства, и причины пожара устанавливаются.

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