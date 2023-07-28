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НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:22

На трассе Пермь-Екатеринбург «Нива» врезалась в грузовик

Водителя отечественного внедорожника увезли в больницу после ДТП на федеральной трассе
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено очевидцем аварии.

Фото предоставлено очевидцем аварии.

В пятницу, 28 июля, около 10.30 на 79 километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Как рассказал "Комсомолке" очевидец, столкнулись "Нива" и грузовик марки IVECO. От удара капот отечественного внедорожника сильно замяло, а 73-летний водитель получил травмы.

- Пострадавшего увезли в больницу, судя по расположению машин, предположу, что в аварии виновата "Нива", - рассказал очевидец.

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