Пермские архитекторы просят назначить главного архитектора региона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермское региональное отделение Союза архитекторов России обратилось с открытым письмом к главе региона Дмитрию Махонину. В письме поднята тема назначения нового главного архитектора Прикамья.

Отметим, что должность главного архитектора региона пустует с января текущего года. Ранее ее занимал Артем Габдрахманов.

«Отсутствие специалиста на вышеуказанной должности не позволяет принимать важные для города и края решения в области градостроительства и архитектуры. Это может привести к многочисленным нарушениям законодательства и нового Генерального плана», — отметили авторы письма.

Председатель правления реготделения Союза архитекторов России Виктор Воженников попросил в ближайшее время определиться с кандидатурой на пост главного архитектора.

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