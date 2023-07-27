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НовостиОбщество27 июля 2023 10:13

В Перми еще два автобусных маршрута начнут работать без кондукторов

С 29 июля к системе присоединятся автобусы №40 и №47
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми увеличивается количество автобусных маршрутов с бескондукторной оплатой проезда. Как сообщили в городском департаменте транспорта, с субботы, 29 июля, без кондукторов начнут работать еще два маршрута. Это автобусы №40 и 47.

Пермякам напоминают, что оплатить проезд необходимо сразу после входа в трамвай или автобус. Пассажиры могут воспользоваться стационарными валидаторами, размещёнными в салоне QR-кодами или оплатить проезд наличными водителю. За безбилетный проезд предусмотрен штраф – 2,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

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