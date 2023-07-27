В Пермском крае реальная зарплата выросла на 13,6%

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Прикамье реальная зарплата жителей выросла на 13,6%. Данные за май приводит Пермьстат.
Среднемесячная номинальная зарплата составила 59,8 тысяч рублей. Это на 16,6% больше, чем год назад.
Названы сферы с самыми высокими зарплатами. Работники сферы информации и связи получают около 88,7 тыс. рублей в месяц, добычи полезных ископаемых — 86,9 тыс., финансового сектора — 79,3 тыс. Самые низкие зарплаты оказались у сотрудников, занимающихся операциями с недвижимостью — 32,1 тыс. рублей, работников гостиниц и заведений общепита — 35,1 тыс.
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