В Пермском районе 70 земельных участков распределят среди многодетных семей Перми

Фото: Архив "КП"

Между многодетными семьями Перми администрация города распределит земельные участки недалеко от города — в деревне Шуваята Пермского района.

Всего участков 70. Их распределение запланировано на 17 августа. Жеребьевка пройдет в 10:00 в большом зале Центральной городской библиотеки им. Пушкина по улице Петропавловская, 25.

Площадь участков составляет от 556 до 600 квадратных метров. Разрешается строить дома не выше трех этажей. Возможно строительство садового дома с площадью застройки не более 30% от размера участка. Имеется техническая возможность подключения электричества и газа.

Чтобы принять участие в жеребьевке, нужно до 13:00 11 августа подать документы в городской департамент социальной политики по улице Газеты Звезда, 9. Сделать это могут ве семьи, независимо от порядкового номера в реестре.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте администрации Перми и в городском департаменте земельных отношений по телефону 212-33-48, а о написании заявлений — в департаменте социальной политики по телефонам 236-09-79 и 236-12-09.