Куратор фонда капремонта и ТКО уволился из правительства Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Куратор фонда капитального ремонта и ТКО Василий Пастух покинул правительство Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Должность замминистра ЖКХ и благоустройства Прикамья Василий Пастух занимал с 5 сентября 2022 года. До этого он более десяти лет был замглавы Свердловского района и курировал вопросы ЖКХ.

По данным издания, причиной ухода с поста стали отношения в коллективе — не удалось сработаться с командой.

Теперь вопросы капремонта и обращения с ТКО будет курировать действующий министр ЖКХ Артем Балахнин.

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