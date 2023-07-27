В Перми следователи заинтересовались аварийным домом на Тихом Компросе

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми следователи проводят проверку по факту возможного нарушения жилищных прав жителей многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 94. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Четырехэтажный шлакоблочный дом на Тихом Компросе был построен в 1934 году. А в 2022 году его признали аварийным. При этом жильцы до сих пор не расселены. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что владельцы квартир дома живут в непригодных для постоянного проживания помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Такие условия могут создавать угрозу жизни и здоровью людей.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Напомним, с 27 июля в отношении дома №94 по Комсомольскому проспекту в Перми ввели режим повышенной готовности. Такое решение принято из-за аварийной ситуации, связанной с техническим состоянием несущих конструкций. Планируется провести инструментальное детальное обследование и мониторинг несущих конструкций дома.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер