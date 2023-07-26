Пермский край отправил в зону СВО бронированные автомобили

Фото: permkrai.ru

Из Пермского края в Луганскую Народную Республику отправили гуманитарный груз. Значительная часть гумпомощи направлена в воинские части.

Так, участникам спецоперации передадут 10 бронированных автомобилей «Нива», спальные мешки, туристические коврики, резиновые сапоги, средства гигиены, медицинские аптечки и другие личные вещи. Вместе с этим отправлены письма, детские рисунки и плакаты.

Кроме того, гуманитарный груз отправили для жителей Северодонецка. В нем компьютеры, телефоны, носилки, предметы личной гигиены, консервы и другие продукты питания.

Особое внимание уделили подготовке к новому учебному году. Пяти школам отправили рюкзаки, канцелярские принадлежности, проекторы, материалы с правилами орфографии и пунктуации, портреты физиков, математиков, химиков, путешественников, писателей, композиторов и биологов. Первоклассники получат сборники историй «Здравствуй, школа!» пермского детского писателя Андрея Зеленина.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, груз собирался с учетом потребностей военнослужащих, а также для решения первоочередных задач в обеспечении нормальной жизни граждан Северодонецка:

«Мы благодарны всем неравнодушным пермякам, предпринимателям, компаниям, предприятиям и объединениям за их активное участие в поддержке наших земляков и соотечественников. Спасибо, что продолжаете помогать», - сказал глава региона.

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