С 5 по 28 августа пройдет Крестный ход по Пермскому краю

Продолжительность пути составит 24 дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 5 по 28 августа по Пермскому краю пройдет пеший Крестный ход в честь иконы Пермской Пресвятой Богородицы. Продолжительность пути составит 24 дня. Желающие принять участие, смогут присоединиться в любом населенном пункте по маршруту.

Начнется Крестный ход с Божественной Литургии в Серафимо-Алексеевском женском монастыре в Бахаревке в Перми. Далее путь участников пройдет через населенные пункты Кольцово, Насадка, Серга, Березовку, Кишерть, Суксун, Тюш, Октябрьский, Чернушка, Куеда, Елово, Оса и другие.

Каждый день участники будут проходить от 25 до 35 километров, местами до 42 км. Будет организован ночлег и питание. Завершится Крестный ход 28 августа в селе Култаево.

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