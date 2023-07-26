В Перми поставщиков фальсифицированных медизделий отправили в колонию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми суд признал троих бизнесменов из Татарстана и Челябинской области виновными в сбыте фальсифицированных медицинских изделий и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управление СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, обвиняемые осуществляли незаконную коммерческую деятельность с октября 2020 года по 25 мая 2021 года. Предприниматели произвели в Казани и сбыли на территории Прикамья более 700 тысяч фальсифицированных медицинских изделий: защитных комплектов одежды и медицинских халатов. Своими преступными действиями коммерсанты похитили бюджетные денежные средства, выделенных на закупку медизделий. Ущерб составил более 71 млн рублей.

В результате, двоих мужчин суд приговорил к 7 годам лишения свободы и оштрафовал их на 500 тысяч рублей. Третьему соучастнику суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы и штраф 400 тысяч рублей. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

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