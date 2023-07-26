Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с двумя погибшими в Прикамье

Фото: Полиция Прикамья / Telegram

После смертельного ДТП с тремя автомобилями на трассе Кудымкар-Гайны в Пермском крае полиция возбудила уголовное дело. В результате автоаварии погибли два человека, еще двое пострадали.

Как сообщили в краевом МВД, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время расследование продолжается, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Фото: Полиция Прикамья / Telegram

Напомним, утром 25 июля на 14 км автодороги Кудымкар-Гайны 47-летняя женщина-водитель автомобиля «Опель Вектра» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной «Лада Гранта». От удара отечественную легковушку отбросило на иномарку «Мицубиси Паджеро».

В результате ДТП водитель «Лады Гранты» и 66-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Еще два человека, 52-летний водитель и 53-летняя пассажирка «Мицубиси Паджеро», пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести.

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