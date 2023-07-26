Основатель компании «Алендвик» Александр Никифоров покинул пост гендиректора

Фото: alendvic.ru

Генеральный директор пермского ООО «УК «Алендвик» Александр Никифоров покинул должность. Основатель компании занимал этот пост с 2009 года. При этом сейчас он остался единственным владельцем компании. Об этом сообщает Business class со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «СБИС».

По информации издания, новым гендиректором общества назначена Елена Юнко. Ранее она работала в должности директора сети кафе группы компаний «Алендвик».

Напомним, что компания «Алендвик» является сетевым оператором общепита и работает в сегменте кафе быстрого обслуживания. На сегодняшний день компания управляет девятью брендами, в том числе в рамках франшизы. К компании «Алендвик» относятся кафе SFC-Express, BR and Ice, «Кодак Экспресс», «Поке-maN», Good News, Viva la Pizza и другие. Заведения работают в Перми и на территории Пермского края.

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