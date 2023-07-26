В Перми за полгода общественный транспорт перевез 114,7 млн пассажиров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первое полугодие в Перми городской общественный транспорт перевез 114,7 млн пассажиров. Это на 20,7 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за январь-июнь 2022 года пермские автобусы и трамваи перевезли 94 млн пассажиров. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

Отмечается, что пассажиропоток увеличился и благодаря открытию новых маршрутов. Было запущено два автобусных маршрута №37 и №17 в микрорайоне Висим, а также компенсационный маршрут №71 «улица Гатауллина – Октябрьская площадь» и ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50 в микрорайоне Крохалева.

Кроме того, за год в Перми было совершено 178 корректировок расписания, в том числе и по просьбам горожан. Также увеличилось количество автобусов на маршрутах – до 749 единиц.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер