В ДТП на трассе в Пермском крае два человека погибли и двое пострадали

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ / ВКонтакте

В Пермском крае в ДТП на трассе Кудымкар-Гайны погибли два человека. Смертельная авария произошла 25 июля около 11.30. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

– Со стороны поселка Гайны в направлении Кудымкара ехал автомобиль «Опель Вектра» под управлением 47-летней женщины. По предварительным данным, на 15 км трассы она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой «Лада Гранта». За рулем находился водитель 1956 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

От удара отечественную машину отбросило на автомобиль «Мицубиси Паджеро», который ехал во встречном направлении. За рулем иномарки находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель 53-летняя пассажирка Мицубиси. Водитель отечественной легковушки и его 66-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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