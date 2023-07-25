В Прикамье отремонтируют декорации фильма «Сердце Пармы»

Фото: Василий Вахрин

В администрации Губахинского округа рассказали о планах отремонтировать декорации, которые были построены для съемок фильма «Сердце Пармы».

Решение о ремонте было принято после экспертизы. Она показала, что декорации, построенные в 2019 году, начали разрушаться. При этом они уже стали популярным туристическим объектом.

К декорациям относятся храм, 84-метровая деревянная крепость и келья монастырского холма. Они выполнены по аналогии с архитектурой Чердыни XV века.

Напомним, что историческая драма «Сердце Пармы» вышла на экраны осенью прошлого года.

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