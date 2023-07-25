В Мотовилихинском районе Перми на дороге провалился асфальт

Фото: ЧП ДТП Пермь / ВКонтакте

В Мотовилихинском районе Перми образовался провал на проезжей части. Как сообщили местные жители в социальных сетях, яма на дороге была обнаружена возле дома №14а по улице Ивановской. Очевидцы предположили, что в этом месте проходит теплотрасса.

Ситуацию прокомментировали в компании ПАО «Т Плюс». Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» представитель Пермских тепловых сетей Михаил Топильский, сейчас ремонтные бригады Пермских тепловых сетей устраняют повреждение дорожного покрытия. Место дефекта огорожено в соответствии с требованиями безопасности.

– Компания прилагает максимум усилий для устранения повреждения на дороге. Приносим извинения жителям за доставленные неудобства и просим соблюдать осторожность вблизи мест проведения ремонтов, - добавили в компании.

По информации департамента транспорта Перми, в связи с ремонтными работами по улице Ивановской временно закрыли движение общественного транспорта. Теперь автобусы №17, 26, 37 и 69 в направлении улицы Ушинского идут в объезд через улицы Анри Барбюса и Хрустальную.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер