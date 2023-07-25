В Перми ушел из дома и пропал 32-летний мужчина со шрамом на переносице

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» / ВКонтакте

В Перми ищут пропавшего 32-летнего Виктора Лопатина. Еще в пятницу, 21 июля, молодой человек ушел из дома в Свердловском районе города и не вернулся. С тех пор его никто не видел. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

Приметы пропавшего: рост около 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие глаза карие, также имеется шрам на переносице. В какую одежду был одет мужчина в день исчезновения неизвестно. Также сообщается, что пропавший человек нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-922-34567-02 или 112.

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