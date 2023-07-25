В Перми все парки и скверы оборудуют системами видеонаблюдения

Сейчас видеокамеры устанавливают на набережной, Комсомольском проспекте, сквере Дзержинского и Егошихинском кладбище. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на территории парка культуры и отдыха «Балатово» планируется установить 100 камер видеонаблюдения. А к началу сентября их подключат к единой системе безопасности Пермского края «Безопасный город». Об этом «В курсе.ру» рассказал первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов.

В настоящее время работы по подключению видеокамер заканчиваются на набережной Камы, Комсомольском проспекте, а также в сквере Дзержинского и Егошихинском кладбище. Отмечается, что установка видеокамер позволит следить за общественным порядком и своевременно выявлять вандалов.

Планируется, что до конца 2024 года камеры видеонаблюдения в Перми появятся во всех городских парках и скверах. Они также будут подключены к единой комплексной системе видеонаблюдения с закрытым правоохранительным сегментом. Его основным функционалом будет поиск людей, находящихся в розыске. На сегодняшний день в городе к данной системе уже подключены 2050 камер.

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