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Новости"Бизнес-новости": Пермь25 июля 2023 9:11

В саду Миндовского пройдет экофест "Я отвечаю!"

Организатор обещает, что скучно не будет никому
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Пермь — мастерская будущего/ВКонтакте

Фото: Пермь — мастерская будущего/ВКонтакте

29 июля в саду имени Миндовского пройдет экологический, семейный и познавательный фестиваль "Я отвечаю!". Организатор мероприятия ЛУКОЙЛ Пермнефтеоргсинтез обещает, что скучно не будет никому.

В программе:

- 14:00 - открытие экофеста;

- 14:30 - запуск квест-игры от движения «Бердинг в Перми»;

- 15:00 - выступление музыкантов;

- 15:30 - викторина «Я отвечаю» с возможностью выиграть призы;

- 16:00 - диджей-сет «Зелёные волны».

Весь фестиваль:

- мастер-классы и эко-ярмарка - дворовые игры и тренировки на беговелах для детей - зона для семейного пикника.

Вход свободный!