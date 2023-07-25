В саду Миндовского пройдет экофест "Я отвечаю!"

Фото: Пермь — мастерская будущего/ВКонтакте

29 июля в саду имени Миндовского пройдет экологический, семейный и познавательный фестиваль "Я отвечаю!". Организатор мероприятия ЛУКОЙЛ Пермнефтеоргсинтез обещает, что скучно не будет никому.

В программе:

- 14:00 - открытие экофеста;

- 14:30 - запуск квест-игры от движения «Бердинг в Перми»;

- 15:00 - выступление музыкантов;

- 15:30 - викторина «Я отвечаю» с возможностью выиграть призы;

- 16:00 - диджей-сет «Зелёные волны».

Весь фестиваль:

- мастер-классы и эко-ярмарка - дворовые игры и тренировки на беговелах для детей - зона для семейного пикника.

Вход свободный!