Названы книги, которые чаще всего читают заключенные в колониях Прикамья

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В ГУФСИН составили топ самых популярных книг среди заключенных колоний Пермского края. Рейтингом поделился «В курсе.ру».

Тройку лидеров открывает «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Вторую строчку занял роман-эпопея «Отверженные» Виктора Гюго. Главным книгой в колониях Прикамья стала «Война и мир» Льва Толстого.

Кроме того, в числе самых популярных произведений среди заключенных «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Анна Каренина» Льва Толстого и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Кроме того, нередко заключенные читают религиозную литературу.

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