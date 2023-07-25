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НовостиОбщество25 июля 2023 8:30

В Пермском крае годовая инфляция в июне увеличилась до 2,8%

За месяц показатель вырос на 0,2%
Екатерина Оборина

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июне годовая инфляция в Пермском крае составила 2,8%. Это на 0,2% больше, чем месяцем ранее, когда она составляла 2,6%. Об этом сообщили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.

Эксперты считают, росту инфляции способствовали потребительская активность и ослабление рубля, произошедшее ранее. Согласно прогнозам, годовая инфляция по стране в этом году составит 5-6,5%. Затем, в 2024 году, показатель вернется к 4% и в дальнейшем будет находиться на этом уровне.

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